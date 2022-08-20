Teksaslılar Türk mobilyası istiyor

Kovid-19 pandemisi nedeniyle evde geçen zaman, mobilyalara verilen önemi artırırken, ABD'nin en büyük eyaletlerinden Teksas'ta Türk mobilyasına ilgi de yükselişe geçti. Türkiye'nin Houston Başkonsolosluğu'nun hazırladığı raporda, bahçeli evlerde yaşayan Teksaslıların ev içi ve bahçe mobilyalarına büyük talep gösterdiği belirtilerek, Türk mobilyacıların kendi websiteleri ve tanıtım paltformlarını oluşturup, depo ve mağazaları ile ABD'de birim açmalarıyla, ABD pazarının yanında Kanada ve Güney Amerika'ya da girebileceği belirtildi. Raporda, Teksas'ta Türk mobilyasının bilinirliğinin İtalya gibi rakip ülkelere göre geride olduğu, ancak Türk firmalarının pazar paylarının gittikçe arttığı vurgulandı.



■ BARIŞ ŞİMŞEK

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