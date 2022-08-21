İGA İstanbul Havalimanı ve Türk havacılığına övgü

Nikkei Marketing Journal, İGA İstanbul Havalimanı ve Türk havacılık sektörünün pandemi sonrası gösterdiği performansla ilgili Japonca haber yayımlarken, Fransız Les Echos Gazetesi, Forbes Travel Guide ve Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) İGA İstanbul Havalimanı'nı övdü. İGA açıklamasına göre, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İGA İstanbul Havalimanı'nın başarısı, Avrupa ve ABD'deki hava yolu şirketlerinin zor zamanlardan geçtiği günlerde parmakla gösterilmeye devam ediyor.

Nikkei Marketing Journal'deki habere göre, Türk havacılık sektörü oyuncuları, Kovid-19 krizinin en yoğun olduğu dönemde bile özellikle kamu işletmeleri çalışanlarının çoğunun işten ayrılmasına izin verilmemesi sayesinde taleplerdeki ani canlanmaya yanıt verebildi. Gazetede aynı anda sayısız uçağın iniş ve kalkış yaptığı İGA İstanbul Havalimanı'nda, terminaldeki kalabalığa rağmen hiç karmaşa yaşanmadığına dikkat çekildi. Öte yandan yolcu sayısındaki hızlı artışın operasyonel süreçlerde hiçbir aksamaya neden olmadığı vurgulandı. Fransız Les Echos Gazetesi'nde de İGA İstanbul Havalimanı'nın mayıs ve haziran aylarında uluslararası trafik bakımından hala Londra Heathrow, Charles De Gaulle, Amsterdam ve Frankfurt havalimanlarının önünde olduğunun altı çizildi.