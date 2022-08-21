İkinci el otomobilde panik satışlar başladı

İkinci el otomobil satışına 6 ay ve 6 bin kilometre sınırlamasının getirilmesinin ardından 2022 model araç ilanlarında büyük oranda artış yaşandı. Resmi Gazete'de yayınlanan düzenlemeyle sıfır alınan araçlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden satılamayacak. Düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı gerekirse uygulamayı 6 ay uzatabilecek. Otomerkezi CEO'su Ali Karataş, fiyatlarda 45 günde yüzde 6-7 arasında gerileme olduğunu belirterek, bunun nedenini ilan sayısındaki artıştan dolayı yaşanan rekabete bağladı. Mertel Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Şehmus Akın, "Sektöre en büyük zararı, ne yazık ki sektör sorunlarını bilmeyen ve kulaktan dolma bilgilere sahip olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vermiştir. Hiç bir belge olmadan açıklama yaptı, sektöre darbe vurdu" dedi.

ÇOK YERİNDE BİR KARAR

Genç iş insanı Akın şunları söyledi: "Tanıdığı olan, yakını olan bayiden sıfır araç alıp, üzerine yüksek kar oranı koyup sattı. Bazı bayiler diğer yan şirketlerine satıp, onun üzerinden aracı ikinci el gibi sattılar. Bu yasa ile bunun önüne geçildi. Ancak şimdi şahıslar üzerinden bunu denemek isteyenler mutlaka olacak. İkinci el otomobil ticareti yapan firmaları koruyan yasa yok." Gaziemir Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Sıtkı Işık da otomobil alım satımında fahiş fiyatların önüne geçilmesi için yeni bir düzenlemeye gidilmesinin çok doğru bir karar olduğunu söyledi. Işık, "Ancak şimdi şahıslar üzerinden bunu denemek isteyenler çıkacak ve piyasada ciddi bir kaos olacak" diye konuştu.