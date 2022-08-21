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Haberler Ekonomi İzmirli pastacılar kooperatif kurdu

İzmirli pastacılar kooperatif kurdu

21.8.2022

İzmirli pastacılar kooperatif kurdu

İZMİR Şekerciler ve Pastacılar Odası, 1750 üyesinin un, yağ, nişasta, şeker, irmik, susam gibi temel ihtiyaçlarını daha ucuza mal etmek için Temin Tevzi Kooperatifi kurdu. Aynı zamanda kooperatif başkanı olan Oda Başkanı İhsan Esen, 15 gün önce tescil edilen kooperatif adına Gaziantep'te böreklik, yufkalık, gevreklik un anlaşmasını imzaladı.

Sınırlı Sorumlu İzmir Şekerciler ve Pastacılar Temin Tevzi Kooperatifi Başkanı Esen, "Artık üyelerimiz ürünleri daha ucuza, daha düşük fiyata kooperatifimizden temin edebilecek. Yurtdışından susam, ayçiçeği getireceğiz. Brezilya ile şeker bağlantımız var" dedi.

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