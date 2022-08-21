Norveçliler 6 yıl aradan sonra İzmir’e geri döndü

Sağlık sektörünün etkin isimlerinden Has Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Harun Aygün, kentte sağlık turizmi bereketi yaşandığını söyledi.

Hemen hemen tüm özel hastanelerin yurt dışı bağlantıları ile saç ekiminden, diş tedavisine, obezite ameliyatlarından, plastik cerrahi ve genel cerrahi ameliyatları gerçekleştirdiğini, yabancıların cazip imkanlar sunan İzmir'e akın ettiğini belirten Aygün, "Sağlık ve Ekonomi Bakanlıklarının sağlık turizmi kapsamındaki çalışmaları, Türkiye'nin bu alanda önemli bir mesafe kat etmesini sağlarken, ülkemize bu kapsamda gelen hasta sayısı da her geçen gün artıyor. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık turizmi kapsamında gerek kamu gerekse özel hastanelerimize daha fazla hasta gelmesi, kentteki sağlık kuruluşlarının yurt dışında tanıtımı için de çalışmalar yürütüyor. Sağlık turizmi için gelen hastalar kent dinamiğine ve ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Sadece oteller değil, taksisinden gıda sektörüne, hediyelik eşyadan tekstile kadar her kesime kazandırıyorlar" dedi.

GÖZ, DİŞ, SAÇ EKİMİ, OBEZİTE

İzmir'de otel işletmecisi Muzaffer Tağıl ise sağlık turizmi için gelen hastaların otellerin büyük bir bölümünü kapattığını, bundan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Ekol Hastaneleri Müdürü Mesut Vatansever, "İngiltere, İrlanda, İskoçya, Almanya, Hollanda, Belçika ve Balkan ülkelerinden hastalarımız, genellikle, göz, diş, obezite, plastik, cerrahi, saç ekimi için İzmir'i tercih ediyorlar" diye konuştu.

İzmir Şoförler Odası Başkanı Celil Anık ise sağlık turizmi için gelen yabancı turist yoğunluğuna dikkat çekti. Anık, "Kaldıkları otele hastanelerden servis yapılıyor. Daha sonra bu hastalar taksi ile kenti geziyorlar" dedi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de İzmir'e Norveçli turistlerin 6 yıl sonra yeniden gelmesini sağladıklarını açıkladı. Vali Köşger ayrıca Balçova Termal Tesislerinin içine İzmir'in en büyüklerinden dev 5 bin kişilik kongre merkezi ile 360 odalı 5 yıldızlı otel açacaklarını dile getirdi.

ÖNEMLİ TURİZM ATAĞI

Vali Köşger, Balçova'daki yeni projeyle İzmir'in sektörde daha fazla lokomotif konumunda olacağını kaydederek şöyle devam etti: "Norveçlilerin tekrar Balçova'ya gelişlerinin müjdesini veriyorum. Küçük bir grup da olsa Türkiye'ye tekrar gelmeye başladılar. Altı yılı aşkın süredir sudan sebeplerle gelmeyi kesmişlerdi. Yaptığımız ikili görüşmelerin ardından tekrar Norveçli turistleri Balçova'ya kazandırma başarısını gösterdik. Bu İzmir için önemli bir turizm atağıdır."

KONGRE BİNASI, 5 YILDIZLI OTEL VE FIZIK TEDAVI MERKEZI GELIYOR

PROJE ile ilgili hazırlıkların sonuna gelindiğini belirten Vali Yavuz Selim Köşger, "Yaz turizmi hareketli, üç dört ay turist gelsin, sonra kış geldiğinde kapıya kilit vururuz şeklindeki bir turizm anlayışı ile İzmir'de sezonu geçiremeyiz. İnciraltı'nın bir an önce sağlık turizmine açılmasıyla ilgili çalışmaların takip edilmesi lazım. Bu yüzden tüm hazırlıklar tamam. Balçova Termal Tesisleri içine 5 bin kişilik dev bir kongre merkezi ve 360 odalı beş yıldızlı lüks bir otel ile birlikte Avrupa standartlarının üzerinde bir fizik tedavi merkezi açacağız" ifadelerini kullandı.

FATİH ŞENDİL