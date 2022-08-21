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Haberler Ekonomi Tire’de damla sulamaya teşvik

Tire’de damla sulamaya teşvik

21.8.2022

Tire’de damla sulamaya teşvik

İZMİR Tire'de, çiftçiler arasında 'damla sulama' tekniği özendiriliyor. Tire ovası gibi tarımsal alanlarda yaşanan su sıkıntısının tek çaresinin 'damla sulama' olduğunu belirten Kaymakam Fatih Çobanoğlu, "Bu konuda yöre çiftçisine verilen eğitimler aralıksız sürüyor" dedi. Vahşi sulama tekniği ile yetiştirilen mısırın bile damla sulama ile yetiştirilebileceğine dikkat çeken Çobanoğlu, "Sondaj kuyularındaki sular her sene daha da derine iniyor. Çiftçinin kafasındaki ön yargıları yıkmak için önemli adımlar attık" dedi.

■ NADİR UYSAL

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