‘Emekliler promosyon karmaşasından rahatsız’

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere ödenen banka promosyonunun tam bir karmaşaya dönüştüğünü belirterek, bankaların emeklilere çok düşük rakamlar teklif ettiğini, promosyonun konuşulduğu masada emeklileri temsilen kendilerinin de yer almaları gerektiğini bildirdi.



BÜYÜK BİR HAKSIZLIK

Ergün, şöyle konuştu: "Bugün geldiğimiz noktada bilhassa kamu bankalarının yetersiz kalan ödemeleri ile karşı karşıya kaldık. Özel bankalarla görüşmelerimiz neticesinde emeklilere banka promosyonunu 8-9 bin liraya yükseltmeyi başardık ama kamu bankalarının promosyon rakamını hala 750 lira civarında tutması büyük bir haksızlık. Anadolu'nun birçok ilçesinde özel bankaların şubeleri olmadığı için emeklilerimiz kamu bankalarından aylık almak zorunda kalıp, yüksek promosyon imkanından yararlanamıyor. Emeklilerimiz, banka promosyonu konusundaki karmaşa ve standartsızlıktan rahatsız." dedi. Ergün, emeklilerin daha yüksek promosyon alabilme girişimlerinin bankalara olan kredi veya kredi kartı borçları sebebiyle engellendiğine dikkati çekerek, şunları söyledi: "Emeklilerimiz düşük promosyon rakamlarına mecbur bırakılmaktadır. Bu büyük bir haksızlıktır. Promosyonu, emekli için bir sorun yumağı olmaktan çıkarıp yüzleri güldürecek ve bütçesine küçük de olsa katkı sağlayacak bir düzeye çekmek gerekmektedir. Emeklileri bankalara mecbur bırakan zorunluluklar da kaldırılmalıdır."

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