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Haberler Ekonomi Havaalanlarında çevre harekatı

Havaalanlarında çevre harekatı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı taslak kapsamında havaalanlarında el konulan maddeler atık kodlarına göre ayrıştırılacak, kapalı alanlarda elektrikli, çevre dostu araçlar kullanılacak.

22.8.2022

Havaalanlarında çevre harekatı
Havaalanlarına çevre kriteri geliyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı taslak kapsamında havaalanlarındaki sıvı kısıtlaması sonucu el konulan maddeler atık kodlarına göre ayrıştırılacak. Havalimanlarındaki tüm kapalı ortamlarda, fosil yakıtlar yerine, elektrik enerjisi veya benzer çevre dostu teknolojiyle hareket eden araçlar kullanılacak. Terminal içerisinde yer alan restoran, temizlik şirketleri, büfe, gazete bayii, döviz bürosu, banka, PTT, araç kiralama ofisi, sağlık kuruluşları ve benzeri işletmelerin yararlanabileceği atık ayrıştırmalarının kolaylaştırılacağı düzenlemeler yapılacak. Havayolu işletmeleri, kullandıkları tüm tehlikeli madde ve karışımları (boya, buzlanmayı önleyici sıvılar, çözücü, yakıtlar, su şartlandırma kimyasalları vb.) için envanter hazırlayacak ve istenildiği takdirde denetim ekibine sunacak.

ÖNLEM ALINACAK
Yakıt ikmal faaliyetleri yürüten işletmelerce, depolama yapılan alanlarda oluşabilecek yakıt sızıntılarının yayılımını engellemek için havuzlama tedbiri alınacak. Hava taşıtlarına ve yakıt depolarına yönelik yakıt dolumu ve boşaltma faaliyetleri sırasında oluşabilecek sızıntılara ve dökülmelere karşı önlem alınacak. Yolcu köprüsü bulunan havaalanlarında elektrik ihtiyacını karşılayan GPU (yer güç ünitesi) kullanımı zorunlu haller dışında engellenecek.

■ BARIŞ ŞİMŞEK

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