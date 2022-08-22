Havaalanlarında çevre harekatı

Havaalanlarına çevre kriteri geliyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı taslak kapsamında havaalanlarındaki sıvı kısıtlaması sonucu el konulan maddeler atık kodlarına göre ayrıştırılacak. Havalimanlarındaki tüm kapalı ortamlarda, fosil yakıtlar yerine, elektrik enerjisi veya benzer çevre dostu teknolojiyle hareket eden araçlar kullanılacak. Terminal içerisinde yer alan restoran, temizlik şirketleri, büfe, gazete bayii, döviz bürosu, banka, PTT, araç kiralama ofisi, sağlık kuruluşları ve benzeri işletmelerin yararlanabileceği atık ayrıştırmalarının kolaylaştırılacağı düzenlemeler yapılacak. Havayolu işletmeleri, kullandıkları tüm tehlikeli madde ve karışımları (boya, buzlanmayı önleyici sıvılar, çözücü, yakıtlar, su şartlandırma kimyasalları vb.) için envanter hazırlayacak ve istenildiği takdirde denetim ekibine sunacak.



ÖNLEM ALINACAK

Yakıt ikmal faaliyetleri yürüten işletmelerce, depolama yapılan alanlarda oluşabilecek yakıt sızıntılarının yayılımını engellemek için havuzlama tedbiri alınacak. Hava taşıtlarına ve yakıt depolarına yönelik yakıt dolumu ve boşaltma faaliyetleri sırasında oluşabilecek sızıntılara ve dökülmelere karşı önlem alınacak. Yolcu köprüsü bulunan havaalanlarında elektrik ihtiyacını karşılayan GPU (yer güç ünitesi) kullanımı zorunlu haller dışında engellenecek.



■ BARIŞ ŞİMŞEK

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