‘Merkez Bankası kararları kıymetli’

ANKARA Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Merkez Bankasının faiz indiriminin ardından aldığı önlemlerle bankaların ticari kredi faizlerini yüzde 30'ların üzerine çıkmayacak şekilde sınırlandırdığını belirterek, "Alınan kararlar ve yayınlanan önlemler, reel sektörün sesinin duyulduğunun göstergesidir ve üyelerimiz tarafından memnuniyetle karşılanmıştır" ifadesini kullandı. Baran, "Ticari faizler Merkez Bankasının politika faiziyle uyumlu hale getirilerek, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın devamı için reel sektörün önü açıldı. Şikayet edilen yüzde 45'leri bulan ticari faiz oranları gündemden kalktı" dedi.

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