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Haberler Ekonomi Otomotiv üretimi yüzde 5 yükseldi

Otomotiv üretimi yüzde 5 yükseldi

22.8.2022

Otomotiv üretimi yüzde 5 yükseldi
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, ocak-temmuz döneminde otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 742 bin 969 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 770 bin 279 adedi buldu. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 66 olarak gerçekleşti. Ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 25, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 20 arttı. Yılın ilk yedi ayında, toplam ticari araç üretimi 308 bin 779 adet olarak gerçekleşti.
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