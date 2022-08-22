Tahvil faizlerindeki düşüş ivme kazandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta yaptığı politika faizi indirimi ve ticari kredilere ilişkin açıkladığı makro ihtiyati tedbirlerin ardından tahvillere yönelim artarken, 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 3 işlem gününde yaklaşık 3 puan gerileyerek 1,5 yılın en düşük seviyesini gördü. Türkiye'de uzun vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi, bu yılın mart ayında yüzde 28,56 ile tarihi zirvesini görmüş, o zamandan bu yana da düşüş trendine girmişti. Arka arkaya 5'inci ayı da düşüşle kapatmaya hazırlanan 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi, dün yüzde 14,07 ile Mart 2021'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Kısa vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi de haziran ayında yüzde 28,28 ile gördüğü yılın en yüksek seviyesinden düşüşe geçerek dün yüzde 14,23'e kadar geriledi.

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