Aydın’da dalında kuruyan incirler 80 ülkeye gidecek

Dünyanın önde gelen kuru incir üretim merkezi Aydın'da, kalite ve rekolte açısından bereketli bir hasat sezonu yaşanıyor. Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerine göre, ilde yaklaşık 40 bin hektarda 7.5 milyon ağaçtan ortalama 190 bin ton incir üretiliyor. Bunun 120 bin tonu yaş olarak ağaçlardan, kalan kısmı da dalında kuruyup yere döküldükten sonra toplanıyor. "Kerevet" adı verilen kurutma tablaları veya örtülerin üzerinde birkaç gün daha kurutulan yaklaşık 70 bin ton kuru incir, tesislerde işlendikten sonra 80 ülkedeki sofralara ulaştırılıyor.



AĞUSTOS'UN 2. HAFTASI

Haziran'da erkek incir meyvesindeki çiçek tozlarının arılar aracılığıyla dişi meyveye taşınması için yapılan 'ilekleme' işlemiyle başlayan incir mesaisi, Temmuz'un üçüncü haftasında taze ürün hasadıyla devam ediyor. Ağustos'un ikinci haftasında Nazilli, Buharkent, Kuyucak ve Germencik ilçeleri başta olmak üzere kuru incir mesaisi başlıyor.

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