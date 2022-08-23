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Haberler Ekonomi İlk yedi ayda turist sayısı yüzde 128 arttı

İlk yedi ayda turist sayısı yüzde 128 arttı

Yılın Ocak ve Temmuz döneminde Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 23 milyon 30 bin 209 oldu. Turist akınında Almanya, Rusya ve İngiltere başı çekerken, geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısında yüzde 128 artış yaşandı.

23.8.2022

İlk yedi ayda turist sayısı yüzde 128 arttı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yılın ilk 7 aylık döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısının 23 milyon 30 bin 209'a ulaştığını açıkladı. Türk sahillerine turist akınında Almanya, Rusya ve İngiltere başı çeken ülkeler oldu. Turizm Bakanlığı, yılın Ocak-Temmuz döneminde ülkeye gelen ziyaretçi sayılarına ilişkin rakamları paylaştı. Buna göre, yabancı ziyaretçi sayısı, Ocak-Temmuz ayları arasında geçen senenin ilk 7 aylık dönemine göre yüzde 128.28 artarak 23 milyon 30 bin 209 oldu. TÜİK tarafından yayımlanan verilere göre ise Türkiye'ye gelen 3 milyon 165 bin 538 yurtdışı ikametli vatandaşla birlikte söz konusu dönemde toplam 26 milyon 195 bin 747 ziyaretçi ağırlandı.

BİRİNCİ YİNE DEĞİŞMEDİ
Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 137.36 artış ve 2 milyon 992 bin 551 kişiyle Almanya birinci, yüzde 41.36 artış ve 2 milyon 197 bin 331 kişiyle Rusya Federasyonu ikinci, yüzde 2036.01 artış ve 1 milyon 810 bin 248 kişiyle İngiltere (Birleşik Krallık) üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi sırasıyla Bulgaristan ve İran takip etti. Türkiye, bu yılının Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52.84'lük artışla 6 milyon 665 bin 129 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise Temmuz'da 962 bin 3 kişiyle Almanya birinci, 741 bin 419 kişiyle Rusya Federasyonu ikinci, 545 bin 973 kişiyle İngiltere üçüncü oldu. İngiltere'yi sırasıyla Hollanda ve Bulgaristan takip etti.

■BURCU ŞEN

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