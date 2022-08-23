Son dakika: Bakan Bilgin duyurdu: EYT’de flaş gelişme

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin şu ifadeleri kullandı:

"Hollanda, Almanya modeli konuşuluyor bu doğru değil. Masamızda sadece bir formül var. Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme için hazırlıklar sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ekip, EYT'lilere yönelik formüller üzerinde çalışıyor. EYT'liler hem bu formülleri hem de ne zaman emekli olabileceğini merak ediyor.

ÖNCE KAPSAM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ekip, EYT'lilere yönelik çalışmalarının sonucunda alternatifli formüller hazırlayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri de çalışmalara katılarak bu formüllerin maliyetini hesaplayacak. Hazırlanan çalışmalar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Metin son şeklini almasının ardından TBMM gündemine gelecek. Yasa çıktıktan sonra uygulanması için de yönetmelikler çıkarılacak. Ardından da belirlenen kapsama göre emeklilik işlemleri başlayacak.

Düzenlemenin en geç Aralık'a kadar hazırlanması bekleniyor. Eğer yasa Aralık'ta çıkarsa, yürürlük tarihinin de 2023'ün Ocak ayı olabileceği konuşuluyor.