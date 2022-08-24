2 milyar dolarlık yatırım yapacağız

Sanayiden enerjiye, altyapı projelerinden havalimanı işletmeciliğine pek çok dev projeyi hayata geçiren Kalyon Holding, son olarak Abu Dabi merkezli International Energy Holding (IEH) ile enerji alanında stratejik iş birliğine imza atarak dikkatleri üzerine çekti. İşbirliği kapsamında gelecek paranın son 3-4 yılda Türkiye'ye yatırıma gelen en büyük tutar olduğunu söyleyen Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, basın mensupları ile yaptığı toplantıda gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ortaklık anlaşması ile ilgili ortaya atılan "Yerli ve milli fabrikayı Araplara sattılar" iddiasının kesinlikle gerçeği yansıtmadığını söyleyen Kalyoncu, "Yabancılar panel üretimi yapan Kalyon PV fabrikamıza ortak olmadılar. Diğer enerji yatırımlarımız ve hidroelektrik santraller bu anlaşmanın dışında yer alıyor. İşbirliği bize finans noktasında büyük avantaj sağlayacak. Gelsin ortak olsun, bunun nesi yanlış? Santrali alıp götürecek değiller ya! Ülkeye para giriyor, döviz giriyor. Birlikte yenilenebilir enerjide yurtiçi ve yurtdışında büyük işler yapacağız" diye konuştu.



ORASI EVLADIM GİBİ

Kalyoncu, son dönemde gündeme getirilen İstanbul Havalimanı'nın yabancılara satılacağı iddialarıyla ilgili olarak ise "Biz ortak aramıyoruz ama çok gelen-giden var. Her taraftan talep var. Avrupa'dan, Hindistan'dan Malezya'dan Singapur'dan, Amerika'dan... Şu anda illa satacağız da demiyoruz, satmayacağız da demiyoruz. Şartlara bağlı, iş adamı rakamları görür ona göre karar verir. Henüz kimseyle rakam konuşmadık. Hisse olarak yerel ortaklar olarak yüzde 50'nin altına düşmeyiz. Kesinlikle bu sektörden çıkmayı düşünmüyorum. Gece-gündüz oralarda çalıştık. Sabah altılarda eve geldiğim oldu. Orası benim evladım gibi" diye konuştu.





OLUMLU ETKİ YAPTI

Yenilenebilir enerjide dünya çapında iyi bir firma olmayı hedeflediklerini söyleyen Kalyoncu, "Bize iyi bir partner lazımdı. Finans noktasında büyük avantaj sağladık. Daha rahat daha ucuz finansman imkanı bulacağız. 5 yılda, 2 milyar doların üstünde yatırım yapacağız" diye konuştu. Kalyoncu, şunları kaydetti: "Bunun haberi bile piyasaya olumlu etki yaptı. Son zamanda Türkiye'ye gelen yabancı yatırımların en büyüğü bu. İlk etapta 250-300 milyon dolar civarında gelecek. Bir da bankalara olan borcumuz var 810 milyon dolar civarında. Onun da yarısını ödeyecekler. Hatta belki tamamını bile refinansman yapabiliriz."

HER YERDE BÜYÜK CANLILIK VAR

Cemal Kalyoncu, genel olarak ülke ekonomisini nasıl gördüğü sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Her yerde canlılık var. Nereye giderseniz gidin, yer yok. Restoranlarda, otellerde, uçaklarda yer bulunamıyor. Üreticiler mallarını rahat satıyor. Piyasalar çok canlı. Herkes yüksek kar açıklıyor. Enflasyonu düşürmek için Sayın Cumhurbaşkanımız uğraşıyor, ümidimiz o. Bizlerin de yardımcı olması lazım. Avrupa'da enerji maliyetleri çok yüksek, biz halimize şükredelim. Onlar çok daha kötü durumda. Maaşlı çalışanların parası kira ile doğalgaza yetmiyor. Bizde çok fazla enflasyon var, bunun nedeni de kur artışı. Türkiye'nin en büyük sorunu enerjiye ödenen para."

■ FERİDE CEM