“EYT’de Türkiye modeli var”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlık bünyesinde oluşturulan çalışma grubunun hazırlıkları yaptığını ve yıl sonuna doğru EYT'nin (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yetişeceğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası soruları yanıtlayan Bilgin, EYT ile ilgili önlerinde bir Avrupa modeli olmadığını vurguladı. Bakan Bilgin "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor bu doğru değil. Şu an masamızda bir EYT formülü var" dedi.



AŞAMALI ÇALIŞMA VAR

Bakan yaklaşık 1,2 milyon kişiyi ilgilendiren EYT'de bir yaş sınırı olup olmayacağı ile ilgili, "bakalım" yanıtını verdi. Masada yalnızca bir EYT formülü olduğunu belirten Bakan Bilgin, "Kamuoyunda konuşulan modeller doğru değil. Biz zaten 62 yaşında çalışanları emekli ediyoruz" dedi. Aşamalı çalışma grupları olduğunu belirten Bakan Bilgin "İlgili kurumlarla da çalışmalar sürecek ve ortak noktaya ulaşıldığında Cumhurbaşkanımıza sunulacak. Kabul görürse kamuoyuyla paylaşacağız" açıklamasında bulundu.

SÖZLEŞMELİLERE İLİŞKİN ÇALIŞMA BİTMEK ÜZERE

Mevsimlik işçilere ve taşerona kadro konusunun sorulması üzerine Bilgin, "Gündemde tabii. Sözleşmelilere ilişkin çalışmayı bitirmek üzereyiz. Önümüzdeki günlerde kamuoyuna yansır. Geçici işçiler konusunu da hemen çözeceğiz. Taşeronu ondan sonra ele alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin, sözleşmeli işçiler konusunda ayın sonuna doğru ya da Eylül'ün ilk haftasında açıklama yapılacağını belirtti. Sözleşmelilerde gelinen son durumun sorulması üzerine ise Bilgin şunları söyledi: "Biz çalışmamızı bakanlıkta bitirdik veya bitirmek üzereyiz. Komisyonu ilgili çalışma grubunu çağıracağım. Sonra sosyal taraflarımızla konuyu paylaşacağız. Görüş alınarak bir de birlikte değerlendireceğiz. Ayın sonuna doğru veya Eylül'ün ilk haftasına açıklayacağız."



■ FATMA GÖKSU