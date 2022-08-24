Kınık Belediyesi’nde çalışanlara rekor zam

Kınık Belediyesi Kınyaybel şirketi ile Hak-İş Hizmet Sendikası arasında yapılan toplu iş görüşmeleri neticesinde, en düşük işçi maaşı 9 bin 80 TL'ye yükseltildi. Rekor maaş artışının ardından Kınyaybel çalışanları Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer'i, Belediye önünde davul zurna eşliğinde büyük bir coşku ile karşıladı. İşçinin her zaman yanında olduğunu dile getiren Başkan Doğruer, "Cumhurbaşkanımızın sözlerinden yola çıkarak bölgemizdeki en yüksek oranlı toplu iş sözleşmesini imzalamanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

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