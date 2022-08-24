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Haberler Ekonomi Sağlık Bakanlığı’na 85 bin yardımcı personel alınıyor

Sağlık Bakanlığı’na 85 bin yardımcı personel alınıyor

24.8.2022

Sağlık Bakanlığı’na 85 bin yardımcı personel alınıyor
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığın bu yıl 85 bin yardımcı personel kadrosu açacağını belirterek "Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın." ifadesini kullandı. Bakan Koca, mesajında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın millete sesleniş konuşmasında, sağlık çalışanları için yapılacak yeni düzenlemelere ilişkin açıklamalarına yer verdi. "Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına verdiği 5 müjde, bugün itibarıyla, yine müjde değerinde yeni gelişmelerle tamamlandı. Camiamız adına kendilerine şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullanan Koca, sağlık çalışanlarının özlük hakları ve emeklilik şartlarının iyileştirilmesine yönelik katkılarından dolayı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e teşekkürlerini iletti. Koca, uzman hekimlerin hastalara daha fazla vakit ayırıp daha kaliteli hizmet sunması için kadro açıldığını söyledi.
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