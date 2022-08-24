  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Tarım Kredi ürünleri zincir markette satılacak

Tarım Kredi ürünleri zincir markette satılacak

24.8.2022

Tarım Kredi ürünleri zincir markette satılacak
Tarım Kredi marketlerinde başlatılan indirimli satışlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, atılacak yeni adımı paylaştı. Bakan Kirişçi, bir zincir market ile yapılan anlaşma doğrultusunda Tarım Kredi Kooperatifleri ürünlerinin bu marketlerde yer alacağını açıkladı. Kirişçi, "Bir zincir market ile Tarım Kredi Kooperatifleri arasında platform oluşturulacak. Bu zincir marketin şubelerinde Tarım Kredi'nin ürünleri satılacak. Bu sayede Tarım Kredi ürünleri, daha fazla tüketici grubuna hitap edecek." dedi. Görüşmelerin olumlu bir şekilde ilerlediğini anlatan Bakan Kirişçi, sürdürülen çalışmada sona yaklaştıklarını söyledi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA