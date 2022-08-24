Tarım Kredi ürünleri zincir markette satılacak

Tarım Kredi marketlerinde başlatılan indirimli satışlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, atılacak yeni adımı paylaştı. Bakan Kirişçi, bir zincir market ile yapılan anlaşma doğrultusunda Tarım Kredi Kooperatifleri ürünlerinin bu marketlerde yer alacağını açıkladı. Kirişçi, "Bir zincir market ile Tarım Kredi Kooperatifleri arasında platform oluşturulacak. Bu zincir marketin şubelerinde Tarım Kredi'nin ürünleri satılacak. Bu sayede Tarım Kredi ürünleri, daha fazla tüketici grubuna hitap edecek." dedi. Görüşmelerin olumlu bir şekilde ilerlediğini anlatan Bakan Kirişçi, sürdürülen çalışmada sona yaklaştıklarını söyledi.

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