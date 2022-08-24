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Haberler Ekonomi TOKİ BATMAN kura çekiliş sonuçları ve isim listesi belli oldu! Batman TOKİ kura ve isim listesi sonucu sorgulama ekranı…

TOKİ BATMAN kura çekiliş sonuçları ve isim listesi belli oldu! Batman TOKİ kura ve isim listesi sonucu sorgulama ekranı…

TOOKİ Batman isim ve kura listesi yayınlandı mı? Kura sonuçları açıklandı mı? Birçok vatandaşın beklediği TOKİ duyurusu geldi! Batman Merkez Ciğerlo 908 adet Konut Projesi bağlamında Konut Belirleme Kurası gerçekleştirilecek. Binlerce vatandaş 120 bin peşinat ve 2 bin TL'den başlayan taksit ödemeleri ile 2+1, 3+1 daireleri satın alabilmek için başvuruda bulundu. Ankara'da gerçekleşecek kura çekilişi isim listesi TOKİ Youtube kanalından izlenebilecek! TOKİ Batman Ciğerlo kura sonuçları açıklandı mı? İşte TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi ile ilgili detaylar…

24.08.2022, 15:35

TOKİ Batman Merkez Ciğerlo 908 Adet Konut Projesi kapsamında 2+1 konut 186 adet ,3+1 konut 90 adet toplamda 276 adet konut bugün kura ile satışa sunuluyor. Gözler kura sonuçlarına çevrildi. Peki, TOKİ Batman Ciğerlo kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ BATMAN CİĞERLO KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Batman Merkez Ciğerlo 908 Adet Konut Projesi kapsamında Konut Belirleme Kurası bugün saat 11:00'de gerçekleştiriliyor. Kura çekimi TOKİ'nin Facebook hesabından canlı takip edilebiliyor. Kura çekiminin ardından TOKİ'nin sitesinden isim sorgulama ile sonuçlar öğrenilebiliyor.

TOKİ Batman Ciğerlo kura sonuçları sorgulamak için tıklayınız

TOKİ BATMAN kura çekiliş sonuçları ve isim listesi belli oldu! Batman TOKİ kura ve isim listesi sonucu sorgulama ekranı…

Kura sonucunda;

Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanarak konutu belirlenen veya konut sayısından az başvuru olması nedeni ile başvuru sırasına göre 29 Ağustos 2022 – 16 Eylül 2022 tarihleri arasında konut seçimi yapan hak sahipleri; peşinat bedelinden başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarı sözleşme imzalama tarihleri arasında sözleşme imzalama işlemlerinin gerçekleştirileceği banka şubesine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini
imzalayacaklardır.

TOKİ BATMAN kura çekiliş sonuçları ve isim listesi belli oldu! Batman TOKİ kura ve isim listesi sonucu sorgulama ekranı…

Kura çekilişinde asil hak sahiplerinden sonra 2+1 nitelikli konutlar için 93 adet, 3+1 nitelikli konutlar için ise 45 adet yedek belirlenecek, sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinden kalan konutlar için, İdarece ilan edilecek
sözleşme imzalama programı çerçevesinde, yedek hak sahiplerine Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatılacaktır.

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