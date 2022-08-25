ABD’de doğalgaz fiyatları 14 yılın zirvesinde

RUSYA ile Ukrayna arasındaki savaş, karşılıklı yaptırımlarla enerji fiyatlarında büyük artışlara neden oldu. Rusya, yaptırımlara karşılık Batı'ya gaz akışını kısarken, kesintilerden dolayı şimdiden en çok etkilenen Avrupa ülkeleri oldu. Öte yandan AB'ye Rus gazından bağımsız olmaları için destek sözü veren ABD'de de gaz fiyatları artış gösterdi. ABD'de ilk kez 10 doları gören MMBtu (İngiliz termal birimi) fiyatıyla bin metreküp gaz fiyatı 370 doları da aştı. Doğalgaz vadeli fiyatları, haziran sonundan sonra yüzde 70 arttı. Mizuho Securities'in başkan yardımcısı Robert Yawger, arzın talebe yetişemediğini söylerken, Avrupa'da bin metreküp doğalgaz fiyatı bu hafta 3 bin dolara yaklaştı.

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