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Haberler Ekonomi KOSGEB’in genç istihdamına desteği 125 bin liraya yükseltildi

KOSGEB’in genç istihdamına desteği 125 bin liraya yükseltildi

25.8.2022

KOSGEB’in genç istihdamına desteği 125 bin liraya yükseltildi
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), genç istihdamını kolaylaştıran "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı"nın dördüncü başvuru döneminde destek tutarını 100 bin liradan 125 bin liraya çıkardı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınından etkilenen işletmelere yönelik verilen destekte şartları taşıyan işletmeler, 10 Ekim'e kadar çevrim içi başvurularını yapabilecek. Başvurusu onaylanan işletmeler, koşullara uygun personeli istihdam ettikten sonra 28 Kasım'a kadar KOSGEB'den ödeme talebinde bulunacak. Başvuru kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler, programın dördüncü dönemine www.kosgeb.gov. tr adresindeki "e-Hizmetler" menüsünden başvuruda bulunabilecek. Aralık 2021 ile Mart 2022 arasında, yani üçüncü dönemde başvurusu onaylanan işletmeler, dördüncü dönem için başvuru yapamayacak. Ayrıca, üçüncü başvuru döneminde herhangi bir işletmede destek kapsamında istihdam edilen personel de bu başvuru döneminde istihdam edilemeyecek. Destek Programı ile son 12 aydaki ortalama istihdamını koruyan işletmeler, 12 ay boyunca çalıştırma taahhüdü verdiği her bir personel için geri ödemeli bu destekten yararlanacak. Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu desteği kullanabilecek. İşletme sahibinin veya işe alınan personelin kadın olması durumunda destek üst limiti 135 bin liraya çıkacak.

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