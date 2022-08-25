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Haberler Ekonomi Koşulsuz iade dönemi sona erdi

Koşulsuz iade dönemi sona erdi

İnternette satılan teknolojik ürünlerde ‘koşulsuz iade’ uygulaması bitti. Artık yalnızca kusurlu ürünler iade edilebilecek, alanın cayma hakkı olmayacak.

25.8.2022

Koşulsuz iade dönemi sona erdi
İnternet üzerinden alınan ürünler artık koşulsuz iade edilemeyecek. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin düzenleme, Resmi Gazete'de yayınlandı. Yeni düzenlemeye göre; tüketici, internetten satın aldığı ve teslimi yapılmış cep telefonu, tablet, akıllı saat, bilgisayar ve insansız hava araçları ile canlı müzayedeyle alınan ürünlerde cayma hakkından faydalanamayacak. Ürün iadeleri yalnızca satın alınan ürünün kusurlu olması halinde gerçekleşecek. Böylece kişinin kendine bağlı ortaya çıkan keyfi iade isteklerinin önüne geçilecek.
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