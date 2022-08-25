Koşulsuz iade dönemi sona erdi

İnternet üzerinden alınan ürünler artık koşulsuz iade edilemeyecek. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin düzenleme, Resmi Gazete'de yayınlandı. Yeni düzenlemeye göre; tüketici, internetten satın aldığı ve teslimi yapılmış cep telefonu, tablet, akıllı saat, bilgisayar ve insansız hava araçları ile canlı müzayedeyle alınan ürünlerde cayma hakkından faydalanamayacak. Ürün iadeleri yalnızca satın alınan ürünün kusurlu olması halinde gerçekleşecek. Böylece kişinin kendine bağlı ortaya çıkan keyfi iade isteklerinin önüne geçilecek.

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