9 milyon dosya icradan düşecek

Adalet, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının bir ay süresince teknik çalışmasını yürüttüğü yeni icra düzenlemesinin yasalaşmasıyla yaklaşık 9 milyon icra dosyası tasfiye edilecek. Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, dar gelirli vatandaşların icra ve haciz sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla ilk olarak Adalet, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma ve Altyapı bakan yardımcıları çalışmalara başladı. Yapılan teknik çalışmaların ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 17 Ağustos'ta Adalet Bakanlığında bir araya geldi.



EKİM AYINDA TBMM'DE

Yaklaşık bir ay süren çalışmaların ardından Bakanlar Bozdağ, Nebati, Dönmez ve Karaismailoğlu, bu toplantıda çalışmaya son şeklini verdi. Bu hafta yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde de yeni düzenlemenin detayları netleştirildi ve sunum yapıldı. Kanun değişikliği çalışmalarına Adalet Bakanlığınca başlandı, düzenlemenin yeni yasama döneminin 1 Ekim'de başlamasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) gündemine gelmesi bekleniyor. Yeni düzenlemeyle 2 bin liraya kadar olan borçlar icradan düşecek. Bu düzenleme, yaklaşık 9 milyon icra dosyasını kapsayacak.

'30 MİLYAR LİRALIK BORCU YAKINDA TASFİYE EDİYORUZ'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, icraatlarıyla dar gelirli vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini, yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icra borçlarını yakında tasfiye edeceklerini bildirdi. Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Varlık şirketlerine borçlarınızı ödemeyin" çağrısına yönelik, "Anlaşılan siyasi beklentileriniz uğruna hesapsızca konuşmakta ve adeta bir piyasa manipülatörü gibi davranmakta ısrarcısınız. Öte yandan, bilmelisiniz ki kulislerden medet umarak rol kapmaya dönük her yeni manevranız, tüm milletimizde bir kez daha dejavu duygusuna sebep oluyor." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun "altı boş vaatlerle yaptığı araba almayın" çağrısına, makroekonomik dengeleri sağlamlaştıran Kur Korumalı Mevduat'a yaptığı fütursuz saldırı ve çarpıtmalarına bir yenisini daha eklediğini belirten Nebati, şunları kaydetti: "Şimdi de 'borçlarınızı ödemeyin' diyorsunuz. Milletimiz projelerinizi beklerken sizin spekülatif açıklamalardan ve rol kapmaya dönük basit manevralardan öteye geçmeniz, sorumluluklarınızın bilincine varmanız gerekmez mi? Bizler, gencimizin, çiftçimizin, memurumuzun, esnafımızın ve tüm kesimlerimizin nasıl her zaman yanındaysak, icraatlarımızla dar gelirli vatandaşlarımızın da hep yanında olmaya devam ediyor, yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borçlarını yakında tasfiye ediyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu, biz lafla değil icraatlarımızla konuşuyoruz. Unutmayın ki ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz." Öte yandan Nebati, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve öğretmenlerle ilgili düzenlemeler konusunda ilgili bakanlıklarla koordineli çalışmaların devam ettiğini belirtti.

İZMİR'DE 200 BİNE YAKIN KİŞİ FAYDALANACAK

Devletin elektrik, su, doğalgaz ve telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçları üstlenerek, dar gelirli vatandaşların icra ve haciz sorunlarını çözmek için hazırladığı 2 ayrı destek paketi, İzmir'deki borçluları da umutlandırdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi binasında düzenleme öncesi İzmir İcra Dairesi Başkanlığı kurulduğu ve hazırlıkların devam ettiği belirtilirken, yeni icra düzenlemesinin yasalaşmasıyla 2 bin liraya kadar olan borçları kapsayan destek paketinden İzmir'de 200 bine yakın kişinin faydalanacağı öğrenildi.