‘Dövizde euro tercih edilebilir’

Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasalarda belirsizliğin devam ettiğini belirterek, döviz almak isteyenlerin dolar yerine yıldızı parlayacak euroyu tercih edebileceklerini söyledi. Dolar endeksinin 108-109 bandında inip çıktığını belirten Memiş, "Emtia fiyatları dalgalı seyrediyor. Biraz fazla belirsizlik yaşandı bu hafta. Özellikle FED kararı piyasalara nasıl yansıyacak bu önemli. Faiz artışı 50 baz puan mı yoksa 75 baz puan mı olacak. Piyasaların gözü burada" dedi. Merkez Bankası'nın faiz indiriminden sonra dolar kurunun 18.20 seviyesinin üzerine çıktığını dile getiren Memiş şunları söyledi: "Dolar kurundaki bu güçlü duruş devam ederken borsada da yeni rekorlar görüyoruz 3.110 puan seviyesi geçildi. Sanırım bir sıcak para girişi var, bu sıcak para girişi ile de borsanın desteklendiğini düşünüyorum. O yüzden döviz yatırımcısına dolar değil, daha güçleneceğini düşündüğüm euroyu tavsiye ediyorum."



■ FATİH ŞENDİL

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