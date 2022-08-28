18 milyon ton gıda atığı mama olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen sıfır atık çalışmaları kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı da gıda israfını önlemek ve ortaya çıkan lokanta atıklarını kompost gübre ve mamaya dönüştürmek için yeni bir çalışma başlattı. 18 milyon ton gıda atığının dönüştürülmesini öngören proje kapsamında yerli firmalar da mama makinesi üretmek için kolları sıvadı. Yerli mama makinesi üreticisi OPSİS Group Yönetim Kurulu Başkanı Taner Mirzabey, her yıl Türkiye'de 18 milyon ton gıda atığının çöpe gittiğini ifade ederek, bu proje kapsamında artık atıkların kompost ve kedi-köpek mamasına dönüştürüleceğini söyledi. Projeyle Türkiye'de değeri 555 milyar lirayı bulan ve yıllık 18 milyon tona ulaşan gıda israfının da önüne geçilmesi planlanıyor. Yayımlanacak tebliğ ile de yemek artıklarının toplanması, tasnifi, taşınması, işlenmesi, ambalajlanması ile bunları yapabilecek işletmelere ilişkin koşullar düzenlenecek.



■ BARIŞ ŞİMŞEK/ANKARA

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