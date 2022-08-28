20 bin öğretmenin atama tercih başvuruları başladı

20 bin sözleşmeli öğretmenlik ataması ile ilgili heyecan devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara yapılacak öğretmen atamaları için tercih başvuruları başladı.



7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği en fazla alım yapılacak branşlardan olacak. Kurum tercih başvuruları e-devlet sistemi üzerinden alınacak. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecekler. Tercih başvuruları 31 Ağustos'ta sona erecek, atama sonuçları ise 1 Eylül 2022'de açıklanacak.

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