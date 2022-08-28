Çeşme’deki otellere şarj istasyonu kurulacak

Artan elektrikli otomobil kullanımı, yerli ve yabancı tatilcilerin konaklama tesisi tercihlerine yansımaya başladı. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, elektrikli araç kullanıcı sayısının artışına paralel olarak tatilcilerin otelde şarj istasyonu isteğini de gözlemlediklerini belirterek, "Tatilciler, otoparklarda veya otel yakınında şarj istasyonları istemeye başladılar. Hatta bazı acenteler bunu seyahat planlarını gösteren listelere almış durumdalar. Önümüzdeki birkaç yıl içinde ÇEŞTOB olarak özel sektörle veya devletimizden destek alarak otellerimizde bu istasyonların yerleştirilmesi yönünde çalışmalar başlatacağız" dedi. Çeşme'de elektrikli otomobil şarj istasyonu bulunan otelin genel müdürü Ebru Tuğgan ise, "Her geçen sene istasyona talep artıyor. Elektrikli araç sayısının da arttığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.