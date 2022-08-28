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Haberler Ekonomi Ege İhracatçı Birlikleri firmalarını dijitale taşıyor

Ege İhracatçı Birlikleri firmalarını dijitale taşıyor

28.8.2022

Ege İhracatçı Birlikleri firmalarını dijitale taşıyor
EGE İhracatçı Birlikleri, üyelerin dijital pazaryeri olmasını hedefledikleri "eib.li" portalını hizmete açıp küresel yeni bir online ticaret kanalı haline getirmeyi planlıyor. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Kararla şirketlerin ve işbirliği kuruluşlarının e-ihracata hazırlanması, yurt dışı pazarlarda ve pazaryerlerinde Türk ürünlerinin ve markalarının çevrimiçi sergilenmesi, tanıtılması, yurt dışı siparişlerde hızlı teslimatın sağlanmasına ilişkin giderlerin desteklenmesi hedefleniyor. E-ihracata yönelik desteklerden şirketler ve işbirliği kuruluşlarının yanı sıra e-ihracat konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri, pazaryerleri ve B2B platformları da yararlanabilecek" dedi.
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