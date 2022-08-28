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Haberler Ekonomi Fransa’da odun sobasına talep patlaması yaşanıyor

Fransa’da odun sobasına talep patlaması yaşanıyor

28.8.2022

Fransa’da odun sobasına talep patlaması yaşanıyor
Fransa'da enerji fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle halkın odun sobalarına yöneldiği ve talaş yakıtta talep patlaması yaşandığı belirtildi. Ülke basınının Fransa, Yanıcı Madde, Yakıt ve Isıtma Federasyonunun açıklamasına dayandırdığı haberde, ülkede, yakacak olarak odun talaşına yönelik yüksek bir ilgi olduğu kaydedildi. Haberde, "Enerji kıtlığı korkusu tüketicileri kış gelmeden oduna akın etmeye ve odun stoku yapmaya yöneltti." ifadesi kullanıldı. Federasyonun kışın şiddetli geçmesine ve talebin büyüklüğüne bağlı olarak düzenli müşterilerine öncelik tanıma yoluna gideceği belirtildi. Öte yandan Fransız basını, Rus gazı kesintisi ve enerji kıtlığı nedeniyle ülkede 2023'ten itibaren saat/megavat bazında gösterge elektrik fiyatının 1075 euroyu görerek tarihi bir rekor kıracağını yazdı.
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