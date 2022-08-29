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Haberler Ekonomi Kırtasiye alışverişi e-ticarete kaydı

Kırtasiye alışverişi e-ticarete kaydı

29.8.2022

Kırtasiye alışverişi e-ticarete kaydı

Anne ve babalar, 12 Eylül'de açılacak okullar için eğitim ihtiyaçlarını tamamlamak için hazırlıklara başladı. E-ticarette kırtasiye ürünlerine olan talep de artmaya başladı. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, e-ticarette bu yıl okul alışverişlerinin yaklaşık 1 ay önceden başladığını söyledi. Çevikoğlu, " Ürün aramalarında yoğun olarak çanta, kalem, defter, silgi, kalem ucu gibi ürünler başı çekiyor. Diğer yıllara göre okul ürünü alışverişlerinde bu yıl yüzde 40'lara varan artış yaşandığını görüyoruz" dedi.

■ BARIŞ ŞİMŞEK

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