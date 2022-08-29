Maden ihracatı rekora koşuyor

Türkiye'nin maden ihracatı yılın ilk 6 ayında yüzde 19 artışla 3.36 milyar dolara çıktı. Geçen yıl Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 5.93 milyar dolar ihracata imza atan maden sektörü, 2022'ye de rekor hedefiyle girdi. İhracatta ilk sırada maden sektörünün geleneksel pazarı Çin 713 milyon dolarla yer alırken, Çin'i 328 milyon dolarla ABD ve 214 milyon dolarla Bulgaristan takip etti. Ürün bazında ise ilk sırada 484 milyon dolarla işlenmiş mermer, 306 milyon dolarla blok mermer ve traverten, 301 milyon dolarla çinko yer aldı.



MİLLİ POLİTİKAMIZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Geçen yıl maden ihracatında cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştık. Bu yıl da veriler gösteriyor ki yeni bir rekor geliyor" dedi. Türkiye'nin yeraltı zenginliğini doğaya ve çevreye zarar vermeden ekonomiye kazandırmak için çalıştıklarını vurgulayan Dönmez, "Her zaman söylediğimiz gibi; Ne çevremizden vazgeçeriz ne de madenlerimizden. Bu yüzden doğaya saygılı, çevreye duyarlı, milli maden politikasıyla hareket etmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.



BARIŞ ŞİMŞEK

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