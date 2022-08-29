Marketlere hijyen ve muhafaza denetimi

İzmir Tire'de, aralarında zincir marketlerinde bulunduğu toplam 24 market İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından hafta sonunda denetlendi. Denetlemede, hijyen ve muhafaza koşullarında uygunsuzluk nedeniyle kurallarla uymadığı bildirilen toplam üç markete ayrı ayrı 8 bin 206 TL para cezası uygulandı. Denetlemelerde, İlçe Tarım Müdürü Mustafa Evran da yer aldı. Ekipler gün boyunca toplam 24 marketi denetleyerek tüketicilerden kendilerine ulaşan şikayetlerini değerlendirdi. Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tüketicilerin aşırı fiyatlar dahil gıda ile ilgili karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu 'Alo 174' gıda hattına bildirmesini istedi. Halk sağlığı açısından denetimlerin periyodik aralıklarla sürdürüleceği öğrenildi.



ALO 174'Ü ARAMAKTAN ÇEKİNMEYİN

İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların aşırı fiyatlar da dahil olmak üzere gıda ile ilgili karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu 'Alo 174' Gıda Hattı'na bildirmesini istedi.

NADİR UYSAL