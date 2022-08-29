  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi TikTok’taki kara para trafiği mercek altında

TikTok’taki kara para trafiği mercek altında

29.8.2022

TikTok’taki kara para trafiği mercek altında
MALİ Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, geçen yılın başından bu yana Türkiye'de yer alan TikTok kullanıcısı yerli ve yabancılara yaklaşık 1,5 milyar lira aktarıldığını, söz konusu paranın çok dar bir kitlenin kasasına girdiğini hatta bazı hesapların bu platformu para aklama ya da terörün finansmanı için kullandığını belirledi. Takipçi sayısı çok az bazı hesapların, canlı yayınlarında resim veya siyah ekran olmasına rağmen olağan dışı büyüklükte bağış topladıkları ve toplanan bu tutarların kişi hesaplarına aktarılarak aklandığı tespit edildi. Finansal sistem üzerinden yapılan işlemlerin takip edildiğini bilen terör bağlantılı kişilerin, takibi zorlaştırmak ve transferi kolaylaştırmak amacıyla platform aracılığıyla fon toplama faaliyetleri yürüttüklerini değerlendiren MASAK, bu şekilde yapılan para transferlerine ilişkin araştırmalarını derinleştirerek devam ettiriyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA