TikTok’taki kara para trafiği mercek altında

MALİ Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, geçen yılın başından bu yana Türkiye'de yer alan TikTok kullanıcısı yerli ve yabancılara yaklaşık 1,5 milyar lira aktarıldığını, söz konusu paranın çok dar bir kitlenin kasasına girdiğini hatta bazı hesapların bu platformu para aklama ya da terörün finansmanı için kullandığını belirledi. Takipçi sayısı çok az bazı hesapların, canlı yayınlarında resim veya siyah ekran olmasına rağmen olağan dışı büyüklükte bağış topladıkları ve toplanan bu tutarların kişi hesaplarına aktarılarak aklandığı tespit edildi. Finansal sistem üzerinden yapılan işlemlerin takip edildiğini bilen terör bağlantılı kişilerin, takibi zorlaştırmak ve transferi kolaylaştırmak amacıyla platform aracılığıyla fon toplama faaliyetleri yürüttüklerini değerlendiren MASAK, bu şekilde yapılan para transferlerine ilişkin araştırmalarını derinleştirerek devam ettiriyor.

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