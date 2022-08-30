831 bin haneye 427,9 milyon lira ödendi

Milyonlarca ihtiyaç sahibinin dört gözle beklediği, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 15 milyar liralık "Türkiye Aile Destek Programı" kapsamında ilk etapta başvurusu onaylanan yaklaşık 831 bin haneye toplamda 427,9 milyon TL ödeme gerçekleştirildi. Hane başına aylık, 450-600, yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında destek verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'na bugüne kadar 4 milyon başvuru yapıldığını belirterek, "Bu kapsamda 1,6 milyon haneye SYDV'lerimiz aracılığıyla hak sahipliği verildi. İlk aşamada başvurusu onaylanan yaklaşık 831 bin haneye toplamda 427,9 milyon TL ödeme gerçekleştirdik. Geriye kalan hanelerimize ise ödemelerimizi önümüzdeki süreçte yapacağız" dedi. Yanık, "Büyüyen Türkiye'mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda 15 milyar TL'lik bir kaynağı vatandaşlarımızla buluşturmuş olacağız. Bu destekte faydalanıcı yelpazesini oldukça geniş tuttuk" diye konuştu.

■ FATMA GÖKSU