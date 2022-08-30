Gıda enflasyonuna karşı yeni adım! Kent tarımı yaygınlaştırılacak

GIDA enflasyonunu düşürmeyi hedefleyen hükümet, üretimde maliyetleri azaltacak yeni bir adım daha attı. Her şehrin kendi kaynaklarıyla, kendi gıda ihtiyaçlarının üretilmesi, işlenmesi ve dağıtılmasına yönelik kent tarımı modelini inceleyen Tarım ve Orman Bakanlığı, bu konuda çalışma başlattı. İlk etapta Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde "kent tarımı" modeli yaygınlaştırılacak. Kentlerde yapılacak tarımsal üretim ile lojistik maliyetler azalacağı gibi, tarım ve gıda ürünlerinde karbon ayak izi de düşecek, ürünler kısa sürede halka sunulacak. Böylece, gıda israfı da azalacak. Ayrıca, kent merkezlerindeki tarım arazileri de korunarak üretime kazandırılacak. İlk etapta bu yıl Ankara, İstanbul ve İzmir'de milyonlarca yerli sebze fidesi, Tarım Bakanlığınca vatandaşlara dağıtılmıştı. Bu fidelerle büyükşehirlerde başlatılan sebze üretimine ilişkin ilk ürünlerin hasadı için gün sayılırken, güz döneminde İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Şırnak ve Burdur'da belirlenen sebze türleri ve belirlenen proje alanlarında yüzde 75 hibe sebze fidesi tohum temin edilerek yeni üretimlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.





■ BARIŞ ŞİMŞEK/ANKARA

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