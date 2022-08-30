Tarım Kredi’de cirolar patladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ağustos ayı başında Çorum'da düzenlenen açılış töreninde "Tarım Kredi Kooperatifleri'nin marketlerinde 40 çeşit üründe indirime gidileceğini" açıklamasının ardından geçen sürede mağazalarda satış rekorları kırıldı. İzmir'de Kooperatife ait 45 marketten bazılarında yüzde 300'e varan ciro artışı yaşanırken, tüm mağazalarda ortalama ciro artışının yüzde 250'yi bulduğu bildirildi. Başkan Erdoğan dün Kütahya'daki konuşmasında da ülke genelinde market sayısının 3 bine çıkarılacağını açıkladı. Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bu yıl içinde 5 mağaza daha açarak kentteki Tarım Kredi marketlerinin sayısını 50'ye çıkaracaklarını kaydetti.



YOĞUN İLGİDEN MEMNUNUZ

Zincir marketlerin altında fiyat uygulayan Tarım Kredi Kooperatifleri marketlere vatandaşların ilgisi artarken, yetkililer piyasaya göre yüzde 50'ye varan indirimli fiyatlarla satılan ürünlere vatandaşın ilgisinden memnun olduklarını söyledi. Kooperatif yetkilileri, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Böylece piyasaları daha da rahatlatacağız'. sözleri üzerine Tarım Kredi Kooperatiflerinde satış patlaması yaşandı. Kentteki marketlerimizde neredeyse 24 saat süreyle mesai yapılıyor. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle İzmir genelinde 45 mağazada ortalama yüzde 250-300 oranında bir ciro artışı yaşanması yüzleri güldürdü" ifadelerini kullandı.

FATİH ŞENDİL