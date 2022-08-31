Bayraktar Kızılelma vitrine çıktı

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Samsun'da kapılarını ziyaretçilere açtı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenenTEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanında başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, açılış törenine katıldı. 4 Eylül'de bitecek festival kapsamında çeşitli gösteriler, teknoloji yarışmaları gerçekleştirilecek. Baykar tarafından geliştirilen ve ilk uçuşuna hazırlanan muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızılelma, TEKNOFEST KARADENİZ'de vitrine çıktı. Bayraktar Kızılelma'nın uçuşa hazırlanan ikinci üretim prototipi etkinlikte ilk kez sergilendi. Bayraktar Akıncı ve Bayraktar TB2 Pilot Eğitmeni Elif Ergin, Kızılelma'nın ilk kez Samsun'da sergilendiğini ifade etti. Ergin, "Kızılelma'nın yapısal entegrasyonu büyük ölçüde tamamlandı, mekanik ve aviyonik entegrasyon süreci devam etmekte. 2023'ün ilk aylarında uçuşunu planlamaktayız." diye konuştu.





YERLİ MÜHİMMATLA

İnsansız savaş uçağı Kızılelma'nın yüksek ve agresif manevra kabiliyetine sahip olduğuna işaret eden Ergin, aracın 5 saat havada kalabildiğini, 35 bin fit operasyonel irtifaya çıkabildiğini bildirdi. Ergin, şöyle konuştu: "Kızılelma, İHA teknolojisinin dünyada geldiği son noktalardan bir tanesi. 6 ton kalkış ağırlığına, 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Yerli olarak geliştirilen tüm mühimmatları ve Hava Kuvvetlerinin envanterindeki tüm mühimmatları entegre edebilmeyi planlıyoruz. Kızılelma'nın en önemli özelliklerinden biri de TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden iniş kalkış yapabilmesi." Ergin, Kızılelma'nın Baykar'ın İHA ailesinin diğer üyeleriyle birlikte de görev yapabileceğini dile getirdi. Bu arada Ege Üniversitesi de festivalde paydaş kuruluş olarak yer alıyor.

YERLİ ELEKTRİKLİ OTOBÜSLER ZİYARETÇİLERİ TAŞIDI

SAMSUN Büyükşehir Belediyesinin toplu taşımada tasarruf sağlamak ve karbon emisyonunu düşürmek için ürettirdiği yerli elektrikli otobüslerin kullanımına, TEKNOFEST KARADENİZ ile başlandı. ASELSAN ve TEMSAN iş birliğiyle üretilip test sürüşleri tamamlanan lityum pilli yerli elektrikli otobüsler festivalde hizmete alındı.