Fahiş fiyatlara engel oldular

İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası, üyelerini stokçulara, fırsatçılara ve yüksek imalat maliyetlerine karşı korumak amacıyla kooperatif kurup Türkiye'ye örnek oldu. Şu ana kadar fabrikalardan 60 Tır şekeri çuval başına 300 TL avantajlı fiyatla satın alıp üyelerine teslim ettiklerini kaydeden İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası Başkanı İhsan Esen, kooperatife tanınacak istisna ile direkt şeker ithal etmeleri halinde üyelerine daha hesaplı şeker tedarik edeceklerini, böylelikle tüketicinin daha ucuz ürün temin edeceğini vurguladı. Oda Başkanı Esen, "Birleşerek stokçuluğa dur dedik. Üye esnafın imalat maliyetlerinde minimum yüzde 20, bazı kalemlerde yüzde 40 tasarruf sağladık. Hedefimiz bu oranı daha da artırmak" dedi. Bin 450 işyeri ve bin 50 üyelerinin olduğunu belirten Esen, "Toplu alım yapmamız sayesinde piyasada bin 100 TL olan şekerin çuvalını üyelerimize 800 TL'ye veriyoruz. Bu yolla pahalılığa dur diyerek, hem üyelerimize nefes aldıracağız, hem de vatandaşımızın daha uygun fiyatla ürün almasını sağlayacağız. Aydın, Sakarya, Gaziantep, Ankara ve Şanlıurfa Oda başkanlarımız da bizim İzmir modelini inceleyip uygulamak istediklerini dile getirdiler" diye konuştu.





UN FİYATINI DÜŞÜRDÜLER

Esen, Avrupa benzeri modeli Türkiye'de hayata geçiren ilk meslek örgütü olduklarını ifade etti. Esen kendilerine ait İzmir modelinin ülke genelinde örnek alınmasından büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Esen şunları söyledi: "Distribütörü, toptancıyı aradan çıkarıp daha uygun fiyatla ürün temin edelim dedik. Bu düşünceyle kooperatif kurup başarılı sonuç aldık." Brezilya'dan şeker ithal etmek istediklerini belirten Esen, "12 bin 500 ton (250 bin çuval) kontenjan istedik. Sıfır gümrükle ithalat kontenjanı verildiği takdirde üyelerimize şekerin çuvalını 600 TL'den tedarik edebileceğiz. 5 bin ton yağı 18 kilogramlık teneke birim fiyatı dikkate alındığında 120 TL daha ucuza tedarik ettik. Yumurtada koli başına 6 ya da 7 TL'lik indirim için çiftliklerle görüşüyoruz. Kooperatif kurulduğunu ilan ettiği andan itibaren İzmir'de un fiyatları 25 TL geriledi. Pahalılığın ve stokçuluğun önüne geçecek mekanizmayı hayata geçirdik. Şimdi ambalaj ve poşet girdi fiyatlarını düşürmek için görüşme yapıyoruz."

VATANDAŞA YANSIYACAK

Üyelere kurdukları whatsapp grubu aracılığıyla ulaştıklarını anlatan Esen, "Almak isteyenler taleplerini yazıyor. Hiçbir üst kuruluşun desteğini almadan bunu başardık. Birçok ilden odalar sorup, bilgi istiyor. Modelimiz yaygınlaşırsa tekelcilik, stokçuluk diye bir şey kalmaz. Daha ucuza ürün alan esnafımız bunu vatandaşımıza yansıtacaktır" dedi.

FATİH ŞENDİL / ÖZEL HABER