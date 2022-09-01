29 Ekim’de tesisimiz seri üretime hazır hale gelecek

Togg Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş, "29 Ekim'de Gemlik'teki tesisimiz seri üretime hazır hale gelecek. Seri üretimden üretilen araçlarımız sertifikasyon testlerine tabi tutulacak ve inşallah martta trafiğe çıkmış olacak." ifadelerini kullandı. Sakarya Üniversitesi (SAÜ) 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Üniversite Dereceleri Töreni'ne katılan Karakaş, buradaki konuşmasında, oyunun kurallarının değiştiğini, otomotiv sektörünün de mobilite ekosistemine dahil olduğunu belirtti. Karakaş, yeni mobilite çözümleri, yapay zeka, oyunlaştırma, blok zincir, büyük veri, sürdürülebilirlik, akıllı şebekeler, enerji çözümleri gibi kavram ve uygulamaların oluşturduğunu dile getirdi.

Tersine beyin göçüyle uluslararası firmalardan 27 personeli Togg'a kazandırdıklarını belirten Karakaş, 540 mühendisle çalıştıklarını bildirdi. İş birliği başarı formülünün birey, ekip ve organizasyon olarak üç ana temadan oluştuğuna, geleceği yönlendirmek için bu üç kavramın gerekliliğine işaret eden Karakaş, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi: "Şu an Gemlik Kampüsü'müzdeki deneme üretimlerindeyiz. Deneme üretimi, bizim sektörümüzde şu anlama geliyor; o kadar karmaşık bir yapıyı bir araya getirirken deniyoruz, öğreniyoruz, eksikliklerimizi tamamlıyoruz. 29 Ekim'de Gemlik'teki tesisimiz seri üretime hazır hale gelecek. Seri üretimden üretilen araçlarımız sertifikasyon testlerine tabi tutulacak ve inşallah martta trafiğe çıkmış olacak."