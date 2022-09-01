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Haberler Ekonomi BLOOMBERG: Türkiye, enflasyona rağmen güçleniyor

BLOOMBERG: Türkiye, enflasyona rağmen güçleniyor

1.9.2022

BLOOMBERG: Türkiye, enflasyona rağmen güçleniyor
BATI'DA durgunluk ihtimallerinden söz edildiği bir dönemde Türkiye ekonomisindeki büyüme ivmesi hız kesmiyor. ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, Türkiye ekonomisinin, "son 20 yılın en kötü enflasyonuna rağmen güçlenmeye devam etti ğine" dikkati çekti. Haberde, artan enflasyon karşısında dahi Türk ekonomisinin rayında ilerlediğine vurgu yapılırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faizi savunduğu anımsatıldı. Ayrıca, "Erdoğan, ihracata, üretime ve istihdama öncelik veren bir ekonomik modeli savunuyor." vurgusu yapıldı.
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