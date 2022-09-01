  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Kamuya başvuran doktor sayısı 2 bin 500’ü aştı

Kamuya başvuran doktor sayısı 2 bin 500’ü aştı

1.9.2022

Kamuya başvuran doktor sayısı 2 bin 500’ü aştı
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, doktor, uzman doktor ve diş doktorlarının atama kurası için talep toplama sürecinde başvuru sayısının 2 bin 500'ü geçtiğini açıkladı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3. dönem atama kurası ile Sağlık Bakanlığında görev almak isteyen doktor, uzman doktor ve uzman diş doktorları için talep alımının "http://pbs.saglik.gov.tr" adresi üzerinden başladığını ve sayının sadece 1 gün içinde 2 bini geçtiğini duyurduğu tweeti alıntılayarak, "An itibarıyla 2 bin 500'ü geçtik." ifadesini kullandı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA