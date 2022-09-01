‘Projelerimizi sürdürmek için yeniden aday oldum’

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 4,5 yıllık başkanlık dönemi sürecinde üyelere, kente ve ülkeye yapılan hizmetleri, ürettikleri projeleri anlatarak, yeni hedeflerini açıkladı. Ekim ayında gerçekleştirilecek olağan kongrede göreve tekrar aday olduğunu da açıklayan Özgener, "Üyelerimizin yeni dönem için teveccühleri olması halinde aynı anlayış ve istekle projelerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

AYNI GÖREV HEYECANIYLA

Dünyadaki gelişmeler ve krizlerin tempolarını yavaşlatmadığını savunan Özgener, "Yolumuza devam ettik. Bizler; İzmir'de yaşayan, çalışan, yatırım yapan, İzmir ile var olan, büyüyen, hayata bakış açımızı, başarılarımızı İzmir'e borçlu olan insanlarız. Uzun vadeli dönüşümleri dikkate aldığımızda da isabetli öngörüler ve projelerimizle dünyanın yaşayacağı büyük değişimlere hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Arkadaşlarımla birlikte görev yaptığım 4,5 yıl süresince doğduğum, doyduğum kente hizmet etmenin büyük mutluluğunu hissettim" ifadelerini kullandı. İzmir'deki oda ve borsalarla kurdukları iş birliği ortamıyla çok sayıda ortak projeyi hayata geçirdiklerini, gelecekte de bu projelerin devam edeceğine inandığını ifade eden Özgener, "Bu duygulardan hareketle devam ettirdiğimiz ve aynı heyecanla hayata geçirmeyi dilediğimiz yeni projelerimizin bizlere yüklediği sorumlulukla yeniden aday olma kararımı sizlerle paylaşıyorum" diye konuştu.

KAMPÜS 3 YILDA BİTECEK

Özgener, Meclis Başkanı Selami Özpoyraz'ın aday olup olmamasının kendi takdiri olduğunu kaydetti. İzmir Ekonomi Üniversitesi ve İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın başkanlığını da yürüten Özgener, "Kısa süre içerisinde üniversitemizi, ülkemizin daha nitelikli gençlerinin tercih ettiği, Türkiye genelinden ilgiyle takip edilen, başarılı bir noktaya taşıdık" diye konuştu. Güzelbahçe Kampüs projesini 3 yıl içinde tamamlamayı planladıklarını açıklayan Özgener, "Bizler odalar ve STK'lar olarak siyaset üstü kurumlarız ve hizmet verirken bu gerçeği unutmuyoruz. Çeşitli sorunların çözümünde biz hükümetimiz ve Büyükşehir belediyemizin çeşitli partilerden olmasının bir sıkıntısını yaşamadık. Bazı sorunların çözümünde Büyükşehir Belediyesi ve ilgili bankalıklar nezdinde iş birliğimiz ile yol alınmasını sağladık. Bunu için oldukça mutluyuz. Bunun en önemlisi UNESCO dosyasıdır" ifadelerini kullandı.

RO-RO SEFERLERİ KONUSUNDA ÖNEMLİ BİR MESAİ YÜRÜTTÜK

İZMİR Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 3 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinde önemli rol oynadıklarını da anlatan Özgener, "Uzun yıllardan sonra kentimiz kendi imar yönetmeliğine kavuştu. İzmir Alsancak Limanının Ro-Ro seferlerinde açılmasında da önemli bir mesai yürüttük. Odamızın yoğun çabaları sonucunda, ilgili Bakanlıklarımızın değerli katkılarıyla Ro-Ro seferleri İzmir Alsancak Limanı'ndan Şubat 2021'de yeniden başladı. Ayrıca İzmir - Alsancak Limanı'ndan İspanya'nın Teragona limanına da yeni Ro-Ro seferleri desteğimizle başlamış oldu. Ayrıca, 6 yıldır yapılamayan İzmir-Selanik feribot seferleri, Odamızın Bakanlık nezdinde harcadığı yoğun mesaisi sonucunda Eylül ayında tekrar başlıyor" diye konuştu.

METİN BURMALI