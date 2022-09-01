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Haberler Ekonomi Temmuz’da yenilenebilir enerjide rekorlar kırıldı

Temmuz’da yenilenebilir enerjide rekorlar kırıldı

1.9.2022

Temmuz’da yenilenebilir enerjide rekorlar kırıldı
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, temmuzda rüzgardan ve güneşten elektrik üretiminde rekor kırıldığını bildirdi. Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, temmuz ayında elektrik üretiminde güneş ve rüzgarın payına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Dönmez, söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Temmuz, yenilenebilirde rekorların ayı oldu. Güneşten 2 milyar 7 milyon kilovatsaat elektrik üretim rekoru, rüzgardan 4 milyar 237 milyon kilovatsaat elektrik üretim rekoru kırıldı. Temmuzda rüzgar ve güneşten üretilen elektrik miktarı toplam üretimin ilk defa yüzde 21,6'sını oluşturdu."
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