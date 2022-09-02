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Haberler Ekonomi Balıkesir Büyükşehir çiftçiye makine verdi

Balıkesir Büyükşehir çiftçiye makine verdi

2.9.2022

Balıkesir Büyükşehir çiftçiye makine verdi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi "Kaliteli Tohumluk Üretimi" projesi kapsamında hububat üreticilerinin kendi tohumlarını, kaliteli ve sağlıklı bir şekilde kullanmalarını sağlayacak 2 milyon lira değerindeki 15 tohum temizleme selektör makinesini çiftçiye dağıttı. Altıeylül, Balya, Bigadiç, Dursunbey, Gönen, İvrindi, Karesi, Kepsut, Sındırgı ve Manyas ilçelerindeki üreticiler teslim aldıkları makinelerle üretimdeki kayıpları ortadan kaldıracak, zirai mücadele girdilerinde tasarruf edecek.

■ SUAT SALGIN

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