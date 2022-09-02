“Dev sanayiciler İzmirli tedarikçilerle buluşuyor”

EKAGLOBAL Group, sanayici ve tedarikçileri buluşturarak üretimlerde yerlilik oranını artıracak önemli bir organizasyona imza atacak. Uluslararası etkinlik 14-17 Eylül tarihleri arasında İzmir Fuar alanında, Ekaglobal Group ve İZFAŞ işbirliği ile gerçekleşecek.

Bu yıl ikincisi gerçekleşecek organizasyonun "Yerli üretim, Global Ticaret" temasıyla düzenlendiğini belirten Ekaglobal Grup Genel Müdürü Kadir Uçar, "Etkinliğimizin amacı sektöründe lider sanayicilerin tedarikçilerle buluşması ve iş gücünü büyütmesidir " dedi. "Expo Tech, Ar-Ge, Ür-Ge, İnovasyon Sanayi ve Teknoloji Fuarı"nın ikincisini düzenlediklerini belirten Genel Müdür Uçar, "Etkinliğe 121 ülke katılacak. Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından desteklenecek" dedi.

■ BELMA ŞAHANER