Elektrikte yüzde 50, dogalgazda yüzde 80 sübvansiyonlu fiyat

PANDEMİNİN küresel ekonomilerde etkisini sürdürdüğü bir dönemde başlayan Rusya-Ukrayna savaşı, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünya enerji piyasalarını alt üst etti. Türkiye ise bu olumsuzluklardan vatandaşlarının en az şekilde etkilenmesi için çeşitli destekleme modellerini devreye aldı. Elektrikte yüzde 50, doğalgazda ise yüzde 80 olarak uygulanmaya devam eden sübvansiyonlar ile vatandaşa 100 milyar liralık fatura desteğinde bulunuldu. Ayrıca uygulamadaki kademeli elektrik tarifesi ile de vatandaşa ilave destekler sağlandı.

Önceki gün doğalgaz ve elektrik tarifelerine zam yapılırken, zammın ardında dünyada son zamanlarda meydana gelen enerji darboğazının ortaya çıkardığı sebepler yer alıyor. 2002 yılında asgari ücret içerisinde enerjinin payı yüzde 45,7 iken, bu oran 2022'de yüzde 16,7'ye geriledi. Ancak son günlerde doğalgazdaki fiyat artışları, 1 Eylül itibariyle fiyatların yeniden güncellenmesine neden oldu. Artışa rağmen, Avrupa başkentleri içinde en uygun maliyetle doğalgazı Ankara kullanıyor.

■ BARIŞ ŞİMŞEK