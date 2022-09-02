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Haberler Ekonomi Genç girişimcilere 200 bin TL hibe desteği

Genç girişimcilere 200 bin TL hibe desteği

TEKNOFEST Genel Sekreteri ve T3 Vakfı Müdürü Ömer Kökçam, “Yarının girişimcileri olacak gençlerin ön kuluçkada olan projelerine 100 bin lira, kuluçkada olan projelerine ise 200 bin lira hibe desteği sağladık” dedi

2.9.2022

Genç girişimcilere 200 bin TL hibe desteği

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 2018 yılından bu yana yarışmacı olan gençler için bu yıl TEKNOFEST Girişim Programı'nı başlattı. Programla genç girişimcilerin teknoloji lideri olmaları amaçlanırken, TEKNOFEST Genel Sekreteri ve T3 Vakfı Müdürü Ömer Kökçam, T3 Vakfı olarak TEKNOFEST Girişim Programı kapsamında ön kuluçkada olan projelere 100 bin lira, kuluçkada olanlara ise 200 bin lira hibe desteği sağladıklarını söyledi.

TEKNOFEST Girişim Programı'nda teknoloji odaklı, ölçeklenebilir iş fikirlerine sahip girişimcilerin, proje fikirlerini sürdürülebilir bir modelde ve ayrıca hızlı bir şekilde ticari faaliyete dönüştürmeleri amaçlanıyor. Program kapsamında, yarışmalarda finalist olmuş 444 takımın geliştirdikleri teknolojiler girişime dönüşecek.

TEKNOFEST Genel Sekreteri ve T3 Vakfı Müdürü Kökçam "444 başvuruya değerlendirmeler sonrasında karşılıksız mali destek sunuyoruz. TEKNOFEST'te bu yıl yarışan gençlerimizin teknolojilerini görürken diğer taraftan da 2 yıl önce yarışan gençlerin teknolojilerini yavaş yavaş üretime dönüştürdüklerini görüyoruz. Bugünün yarışmacısının yarının girişimcisi öbür günün üreticisi hatta teknoloji lideri olmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

BELMA ŞAHANER

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