  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi ‘İkinci çeyrekte 687 bin ilave istihdam sağlandı’

‘İkinci çeyrekte 687 bin ilave istihdam sağlandı’

2.9.2022

‘İkinci çeyrekte 687 bin ilave istihdam sağlandı’

EGE Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Türkiye ekonomisinin böylesi bir küresel konjonktürde yılın ikinci yarısında uzun dönem ortalamasının üzerinde, yüzde 7,6 oranında büyüdüğünü belirterek, "Bu oldukça sevindirici bir gelişme. Ancak, enflasyon ve cari açık bu başarılı performansı gölgelemektedir" dedi. Yorgancılar, yatırımların yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,2, ikinci çeyreğinde ise yüzde 4,7 büyümesinin ümit verici olduğunu söyledi.

Sanayi sektörünün sekiz çeyrektir yani iki yıldır aralıksız ve yüksek oranlarda büyüdüğüne de dikkat çeken Yorgancılar şunları söyledi: "Bu dönemde sanayideki istihdam artışı yüzde 11,3 gibi oldukça yüksek bir düzeyde gerçekleşmiştir. Bu oran 687 bin ilave istihdam yaratılması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla sanayi sektörü ülkenin kalkınmasında üstüne düşen sorumluluğu geçmişte olduğu gibi fazlasıyla yerine getirmektedir. Getirmeye de devam edecektir."

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA