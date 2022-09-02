‘İkinci çeyrekte 687 bin ilave istihdam sağlandı’

EGE Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Türkiye ekonomisinin böylesi bir küresel konjonktürde yılın ikinci yarısında uzun dönem ortalamasının üzerinde, yüzde 7,6 oranında büyüdüğünü belirterek, "Bu oldukça sevindirici bir gelişme. Ancak, enflasyon ve cari açık bu başarılı performansı gölgelemektedir" dedi. Yorgancılar, yatırımların yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,2, ikinci çeyreğinde ise yüzde 4,7 büyümesinin ümit verici olduğunu söyledi.

Sanayi sektörünün sekiz çeyrektir yani iki yıldır aralıksız ve yüksek oranlarda büyüdüğüne de dikkat çeken Yorgancılar şunları söyledi: "Bu dönemde sanayideki istihdam artışı yüzde 11,3 gibi oldukça yüksek bir düzeyde gerçekleşmiştir. Bu oran 687 bin ilave istihdam yaratılması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla sanayi sektörü ülkenin kalkınmasında üstüne düşen sorumluluğu geçmişte olduğu gibi fazlasıyla yerine getirmektedir. Getirmeye de devam edecektir."