Milli İHA’lar ihracat rekoruna uçuyor

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, TB2 ihraç ettikleri ülke sayınının 24'e çıktığını, ürünlerini ilk kez TEKNOFEST'te sergilediklerini bildirdi. Bayraktar, şöyle konuştu: "2019 TEKNOFEST'te Bayraktar Akıncı'yı sergiledik, şimdi envanterde. Daha önce Bayraktar TB2 de öyle olmuştu. Şimdi Bayraktar Kızılelma'yı ilk kez Samsun'da TEKNOFEST kapsamında sergiliyoruz. Türkiye artık insansız hava aracı teknolojisinde başkalarına bağımlı değil, kendi ihtiyacını karşılar hale geldi ve bir yandan da bunu ihraç ediyor.

Türkiye'nin savunma sanayisi son yıllarda reel olarak her yıl yüzde 15 büyüyor. Bayraktar TB2 tüm dünyada aranan bir ürün haline geldi. Bayraktar TB2 için 24 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı. Bu çok büyük bir olay. 4 yılda Bayraktar TB2 dünyada en çok ülkeye ihraç edilen silahlı insansız hava aracı sistemi oldu. Bayraktar Akıncı daha yeni envantere girdi, 4 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandı, çok hızlı gidiyor."

Baykar olarak çok yoğun yatırım yaptıklarını vurgulayan Bayraktar, şirketin bugüne kadar yaptığı işlerde tek kuruş kredi kullanmadığını vurguladı. Baykar'ın kazanıp yatırım yaparak büyüyen bir firma olduğunu anlattı.

ÇOK BÜYÜK TALEP VAR

BUGÜNE kadar 400'ün üzerinde Bayraktar TB2, 20 civarında Bayraktar Akıncı üretildiğini aktaran Haluk Bayraktar, şunları kaydetti: "Şu anda yıllık kapasitemiz Bayraktar TB2'de 200 adet. Önümüzdeki yıl Bayraktar TB2'den 500, Bayraktar Akıncı'dan 40 adet üretmeyi planlıyoruz. Her yıl çok büyük yatırım yaparak üretim kapasitelerini artırmaya çalışıyoruz. Hem ülkemizin ihtiyaçları var ama özellikle son dönemde ihracatta çok büyük talep geliyor. Örneğin, 2022 yılında satışlarımızın yüzde 98'i ihracattan oluşuyor. 2021 yılında Baykar, tek bir ürünle, Bayraktar TB2 ile savunma ve havacılık sektörünün en büyük ihracatçısı oldu.

Bu ülkemiz ve bizler için bir gururdur. Bu tempoyu, ivmeyi devam ettirmek istiyoruz. Bundan 13 yıl önce Türkiye parasını dahi vererek bu teknolojiyi satın alamıyordu. Şimdi Türkiye dünyada birkaç ülkeden biri bu teknolojide. Kendini en ileri seviyede ispatlamış bir ülke ve en büyük ihracatçı oldu. Demek ki kendi ülkemizin insanına, kendi beyin sermayemize güvenirsek bu oluşturulan iklimi, son 15 yılda özellikle savunma ve havacılık alanında oluşan iradeyi koruyabilirsek bu millet buna sahip çıkarsa işlerin devam edeceğini, hiçbir şeyin bunu durduramayacağını düşünüyorum." Bayraktar, Kızılelma'nın Türkiye'yi çok daha farklı bir lige taşıyacağını vurguladı.